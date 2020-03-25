Компания Deep Artment совместно с Xerox объявляют о старте продаж новой полноцветной цифровой промышленной системы Xerox PrimeLink C9070, предназначенной для работы в офисах с ежемесячным объемом печати до 300 тысяч страниц и в компаниях, специализирующихся в сфере оперативной полиграфии.

Система Xerox PrimeLink C9070 обеспечивает высочайшее качество печати, предлагает пользователям возможности управления цветом и возможности настройки типовых рабочих процессов. Кроме того, новая модель позволяет выполнять широкий спектр работ на различных материалах благодаря расширенным опциям подачи бумаги и онлайновой финишной обработки.

Xerox PrimeLink C9070 поддерживает в базовой конфигурации сетевую печать, сетевое сканирование (в том числе и в электронную почту) и копирование, обеспечивая эффективное сочетание скорости вывода, работы с оригиналами, загрузки бумаги и продвинутых операторских функций. DADF (Дуплексный автоподатчик оригиналов) позволяет быстро выполнить работу, объединяя в себе высокую скорость сканирования (до 270 изображений в минуту) и большую емкость документов (250 листов).

Ключевые преимущества Xerox PrimeLink C9070:

выгодная стоимость печати;

совместимость с широким диапазоном доступных материалов, включая открытки и плакаты на мелованной и немелованной бумаге плотностью до 350 г/м²;

высокое разрешение печати 2400×2400 dpi;

профессиональные возможности контроллеров EFI для работы с цветопередачей;

высокая скорость печати до 70 страниц А4 в минуту;

возможность баннерной печати;

однопроходный дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF) на 250 листов;

высокая скорость сканирования до 270 изображений в минуту;

простота в обслуживании.

Базовый модуль можно расширить дополнительными опциями с лотками для формата А3, обходным лотком емкостью 250 листов для форматов от 100×148 мм до 330×488 мм, плотностью до 350 г/м² и до 330×660 мм плотностью до 220 г/м². Максимальная вместимость бумаги до 7250 листов.

Опционально систему можно дополнить финишными функциями для создания готовых работ с использованием сшивания на скобу, перфорации, фальцовки и создания брошюр для мелованных и немелованных бумаг.

Удобство и простота в обслуживании устройства позволяют оператору самостоятельно не прерывая тиража менять картриджи, загружать бумагу и материалы, а большой ресурс картриджей обеспечивает беспрерывный производственный процесс.