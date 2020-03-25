Вчера вышли новые операционные системы — iOS 13.4 и macOS Catalina 10.15.4. Одно из нововведений коснулось браузер Safari - теперь он автоматически блокирует все сторонние файлы cookie и запрещает сайтам собирать информацию о пользователе без его согласия.

Safari получил улучшенную функцию Intelligent Tracking Prevention (ITP), благодаря которой приложение блокирует файлы cookie на сайтах и предотвращает отслеживание пользовательских данных рекламодателям. По словам одного из инженеров WebKit Джона Виландера, отныне Safari по умолчанию действует таким образом, что ни один веб-сайт не сможет следить за пользователем во время сёрфинга.

Это решение усложнит жизнь рекламодателям и злоумышленникам. Блокировка сторонних cookie-файлов помешает сайтам использовать технологию «отпечатка» браузера и слежку за поведением пользователя. Также это должно предотвращать атаки с использованием подделок межсайтовых запросов, и свести использование вспомогательных сторонних доменов для идентификации пользователей к минимуму.

Обновлённый Safari также ограничивает хранение скриптов сайтов до одной недели и включает счётчики для страниц, которые пытаются скрыть отслеживание информации путём задержки перенаправлений на другие сайты.

Аналогичный функционал сейчас доступен только в браузере Tor и, частично, в продукте от соучредителя Mozilla под названием Brave. Ранее компания Google сообщала, что планирует интегрировать функцию «антислежки» и сбора cookie в Chrome ориентировочно в 2022 году.