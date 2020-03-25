Apple планирует постепенно начать возобновлять деятельность магазинов в тех регионах, где позволяет эпидемиологическая обстановка. Ожидается, что первые из них начнут открываться в США уже после 5-го апреля. Дата открытия каждого отдельного магазина будет объявляться отдельно.

«В настоящее время мы ожидаем, что некоторые магазины смогут открыться в первой половине апреля в зависимости от ситуации в конкретном регионе,— говорится в письме старшего вице-президента по персоналу и розничной торговле Дейдры О'Брайен, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.— Мы будем делать объявления о каждом магазине, как только будут установлены конкретные даты».

При этом еще больше сотрудников офисов Apple переводят на удаленную работу минимум до 5 апреля. Топ-менеджер уточнила, что здоровье и безопасность сотрудников являются приоритетом для компании.

Apple закрыла 458 розничных магазинов, расположенных за пределами Китая, Гонконга и Тайваня, несколько недель назад. Это было сделано в рамках усилий компании по сдерживанию распространения коронавируса. Ещё раньше Apple закрыла 42 розничных магазина на территории Китая, но с тех пор они уже были возвращены в работу.