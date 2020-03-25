Сегодня на официальном YouTube канале Apple TV+ появился первый трейлер мини-сериала «Защищая Джейкоба» (Defending Jacob). В главных ролях снялись Крис Эванс, Мишель Докери и Джейден Либерхер. Всего будет показано 8 эпизодов.

В центре сюжета — заместитель окружного прокурора Эндрю Барбере, который пытается доказать невиновность своего 14-летнего сына, обвиняемого в убийстве сверстника.

Мини-сериал основан на одноимённой книге Уильяма Лэндея, также написавшего романы «Мишн-Флэтс» и «Душитель». Режиссёром всех эпизодов выступил Мортен Тильдум, номинант на премию «Оскар» за «Игру в имитацию».

Шоу стартует в онлайн-кинотеатре с 24 апреля.