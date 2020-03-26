Специалисты ресурса iFixit опубликовали оценку ремонтопригодности нового MacBook Air, который Apple официально анонсировала неделю назад.

В первую очередь эксперты отметили, что ноутбук обзавёлся новой клавиатурой с ножничным механизмом, который считается более надёжным, чем «бабочка», доставившая немало проблем владельцам предыдущих моделей.

Наряду с новой клавиатурой специалисты iFixit обнаружили увеличенный радиатор на центральном процессоре, и новую конфигурацию кабеля, соединяющего материнскую плату с трекпадом, что упрощает замену самого трекпада и аккумулятора. Новая конструкция кабеля трекпада существенно повышает ремонтопригодность нового ультрабука. В то время, как в прошлогодней модели этот кабель был прижат материнской платой, в обновлённом устройстве его можно отключить в любое время. Соответственно, для замены трекпада требуется всего лишь снять нижнюю крышку ноутбука.

Также специалисты iFixit отметили, что обновлённая клавиатура добавила 0,5 мм к толщине, а сам ноутбук стал тяжелее — его вес увеличился с 1,25 кг до 1,27 кг.

В плюсы устройству записали упрощённую процедуру замены аккумулятора и тачпада, а также модульность многих компонентов. В минусы — всё ещё интегрированную в корпус клавиатуру, а также распаянные SSD и оперативную память.

В общей сложности, оценив все нововведения, специалисты iFixit поставили MacBook Air (2020) 4 балла из 10 по шкале ремонтопригодности. Это на балл выше, чем было у модели предыдущего поколения.