Apple рассматривает возможность отложить презентацию новых смартфонов iPhone с поддержкой 5G из-за сложностей с производством и снижением спроса в условиях пандемии коронавируса. Об этом пишет газета Nikkei Asian Review со ссылкой на несколько источников.

Как сообщили изданию осведомленные о планах Apple люди, речь идет о переносе на несколько месяцев. Другие источники в цепочке поставок Apple добавили, что отсрочку могут вызвать практические сбои.

"Помимо проблем в цепи поставок, в Apple обеспокоены тем, что в нынешней ситуации у потребителей будет гораздо меньше желания обновлять свои телефоны. В результате спрос на первый iPhone 5G может оказаться слабым, в то время как Apple нужно, чтобы первый iPhone 5G стал хитом продаж", - заявил один из собеседников.

В плане запуска 5G-смартфона Apple отстаёт от своих крупнейших конкурентов Samsung и Huawei, которые ещё в прошлом году начали выпускать такие аппараты. В этом году компания намеревалась представить первые модели iPhone с поддержкой 5G, рассчитывая реализовать до 100 млн устройств к концу 2020 года.

В настоящее время в Apple тщательно следят за ситуацией с эпидемией коронавируса в США и Европе - двух крупнейших для компании рынках, на которые приходится более половины продаж - чтобы понять, необходимо ли откладывать выпуск новинок. Вероятно, окончательное решение не будет принято до отмены приказа властей Калифорнии об обязательной самоизоляции сотрудников не жизненно важных предприятий. Другой источник отметил, что компания должна будет определиться с планами не позже мая.