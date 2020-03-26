Модельный ряд процессоров Intel Ice Lake на днях был расширен за счёт решений с номинальным теплопакетом 9-10 Вт. Речь идёт о троице мобильных CPU Y-серии, предназначенных для использования в обновлённом Apple MacBook Air. На фоне 10-нм сородичей, выпущенных в прошлом году, новинки выделяются более компактной BGA-упаковкой (22 x 16 мм против 26,5 x 18,5 мм) и выросшими частотами.

В новых MacBook используются процессоры серии Ice Lake-Y, которые получили названия Intel Core i3-1000NG4, Core i5-1030NG7 и Core i7-1060NG7. В представленной же в прошлом году и доступной всем производителям серии Ice Lake-Y присутствуют модели с очень похожими названиями: Core i3-1000G4, i5-1030G7 и i7-1060G7, то есть без буквы «N» в названии.

Intel Core i3-1000NG4 имеет 2 физических ядра, 4 логических потока, работающих на базовой тактовой частоте 1.1 GHz с возможностью автоматического разгона до 3.2 GHz, 4 МБайта L3 кэша, интегрированная графика Iris Plus, работающая в диапазоне частот 300-900 MHz, теплопакет 9 Вт.

В основе Intel Core i5-1030NG7 лежит уже 4 физических ядра и 8 логических потоков, работающих на базовой тактовой частоте 1.1 GHz с возможностью автоматического поднятия частоты до 3.50 GHz, 6 МБайт L3 кэша, та же интегрированная графика Iris Plus, но имеет частоту немного выше - 1.05 GHz, теплопакет 10 Вт.

Последней замеченной моделью стал Intel Core i7-1060NG7. У него так же 4 физических ядра и 8 логических потоков, как у i5-1030NG7, однако тактовая частота ядер значительно увеличена - базовая 1.20 GHz, максимальная 3.80 GHz. 8 МБайт L3 кэша, интегрированная графика Iris Plus получила дополнительные 50 MHz и работает на частоте до 1.10 GHz, теплопакет 10 Вт.

В бенчмарке Geekbench 5 процессор Core i5-1030NG7 набирает 1174–1192 балла в одноядерном тесте и 3238–3253 балла в многоядерном. Для сравнения, прошлогодний MacBook Air на Core i5 набирал в этих же тестах всего около 660 и 1433 баллов соответственно, то есть производительность здесь действительно выросла практически в два раза. И ещё отметим, что процессор Core i3-1000GN4, используемый в базовой модификации нового MacBook, в тестах Geekbanch 5 набирает 1074–1094 и 2332–2412 баллов.

В настоящее время трудно сказать, будут ли вышеописанные процессоры использоваться где-нибудь кроме обновлённого MacBook Air.