В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, график работы компании Deep Artment и сервисных центров на следующей неделе немного изменится. Наш магазин и сервисные центры будут работать с 11:00 до 17:00.

В офисе будет находиться один дежурный менеджер, остальные будут работать дистанционно. В сервисном центре Apple будут работать два человека. По всем вопросам, связанным с сервисным обслуживанием Apple, просьба писать на почту service@deepa.ru, т.к. телефоны работать не будут.

Берегите себя и соблюдайте меры предосторожности.