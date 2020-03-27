Новый чип Apple A12Z, который устанавливают в iPad Pro (2020), оказался тем же самым процессором, что и A12X в модели планшета 2018 года. Компания утверждала, что в новом процессоре добавлено восьмое ядро GPU, однако оно было и у предыдущего чипа — его попросту не стали включать, пишет Notebook Check.

Тесты AnTuTu и Geekbench показали, что процессоры A12Z Bionic и A12X Bionic практически идентичны. На сходство намекает даже название чипов, отличающееся лишь в одной букве. И как свидетельствуют новые данные, процессор A12Z Bionic фактически является модификацией A12X Bionic с одним дополнительным ядром GPU.

В процессоре A12X Bionic доступно 8 графических ядер, но одно из них деактивировано, что обеспечивает 7-ядерную конфигурацию. Таким образом, процессор A12Z Bionic появился в результате активации одного отключенного ядра. Для такого шага может быть несколько объяснений.

В Notebook Check предположили, что при разработке iPad Pro (2018) инженеры Apple осознанно отключили одно ядро GPU в A12X, чтобы оставить задел на будущее и использовать процессор в новых iPad Pro. Кроме того, такой шаг позволил компании избавиться от необходимости разрабатывать A13X и сосредоточиться на новом 5-нанометровом чипе A14, который ожидается в линейке iPhone 12.

Намеренное отключение физических ядер — не редкая практика среди производителей. К такому прибегают и производители видеокарт, включая дополнительные ядра в «старших» моделях, как это было с RTX 2080 Ti.