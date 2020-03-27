Apple объявила о предоставлении бесплатного тестового периода для профессиональных приложений Final Cut Pro X и Logic Pro X. Пользователи могут работать с программами без оплаты в течение первых 90 дней.

До сих пор пробный режим для Final Cut Pro X был ограничен 30 днями. Программа Logic Pro X вообще ранее не имела возможности пробного использования. Функционал приложений при этом будет полноценным, без ограничений.

Пробные версии будут полезны тем, кто работает дома, в том числе студентам, которые больше не могут выполнять определённые задачи в учебных помещениях. Оформить получение пробной версии Final Cut Pro X уже можно, для Logic Pro X специальная форма появится в ближайшее время.

Бесплатная пробная версия доступна как новым клиентам, так и тем, кто уже скачивал 30-дневную бесплатную версию Final Cut Pro X.