Согласно последнему прогнозу известного аналитика Минг-Чи Куо, первые компьютеры Apple на собственных процессорах с архитектурой ARM могут появиться уже в следующем году. Причем речь идет о нескольких разных моделях.

Куо полагает, что процессоры на базе ARM значительно увеличат конкурентное преимущество линейки Mac, позволят Apple обновить свои модели Mac, не полагаясь на Intel, а также позволят сократить затраты на процессоры на 40-60%. Такая экономия очень важна для Apple, которая старается сохранять минимальный ценник на лэптопы ниже психологической отметки в 1000 долларов.

Тем не менее Apple может понести некоторые дополнительные расходы в связи со сменой аппаратной платформы. Например, в настоящее время Apple использует встроенный контроллер USB в чипсете Intel. По словам Минг-Чи Куо, Apple придется получать этот контроллер от кого-то другого, и, скорее всего, таким поставщиком на эксклюзивных права станет компания ASMedia.

В 2020 и 2021 годах Apple сохранит в своих компьютерах разъемы USB 3.1 и соответствующие скоростные характеристики. С 2022 года ASMedia будет поставлять контроллеры USB4 следующего поколения, что обеспечит более высокую пропускную способность интерфейса. Поскольку USB4 основан на Thunderbolt 3, он должен обеспечить скорость передачи данных до 40 Гбит/с, что в два раза быстрее, чем у USB 3.2 Gen 2x2. Также ожидается поддержка до двух дисплеев 4K или одного дисплея 5K по одному кабелю.

Помимо ноутбуков, ARM-процессор Apple может появиться и в настольных компьютерах. Скорее всего, первым станет iMac начального уровня, от которого не требуется особых высот с точки зрения производительности.

Apple уже наладила производство собственных ARM-процессоров для смартфонов и планшетов. На презентации компания говорит, что новый iPad Pro мощнее большинства ноутбуков на Windows — в основном за счет того, что Apple сама разрабатывает эти чипы и адаптирует софт под них. Без проблем эту практику можно перенести и на компьютеры.

О возможности установки процессоров, разработанных Apple, в Mac-устройствах взамен решений Intel ранее сообщало агентство Bloomberg. По данным его источников, Apple создает свои процессоры в рамках проекта под кодовым названием Kalamata.