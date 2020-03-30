Подведены итоги двух дней соревнований Pwn2Own 2020. В этом году состязание, которое обычно проходит в Канаде в рамках конференции по информационной безопасности CanSecWest, впервые состоялось в онлайн-режиме из-за эпидемии коронавируса.

В этом году хакерам за поиск эксплойтов удалось заработать 270 тысяч долларов. Всего было обнаружено девять уязвимостей в трёх категориях. Организаторы попросили команды прислать найденные эксплойты заранее, однако демонстрация взлома проводилась в реальном времени.

«Вскрыть» операционную систему macOS от Apple удалось команде Georgia Tech Systems Software & Security Lab. Они нашли уязвимость в Safari, получив доступ к ядру ОС. Для этого они использовали эксплойт, состоящий из шести ошибок и нарушивший целостность системы. За это им было выплачено 70 тысяч долларов.

Участник команды RedRocket CTF Манфред Пол (Manfred Paul) получил $30 тыс. за эксплуатацию уязвимости локального повышения привилегий в Ubuntu Desktop, существующую из-за недостаточной проверки входных данных.

Команда Flourescence, заработавшая 40 тысяч, сумела получить расширенные возможности в Windows 10 и доступ к учётной записи пользователя. Ещё один эксплойт принёс им ещё 50 тысяч долларов. Он был связан с уязвимостью Adobe Reader и ядра Windows 10.

Остались невостребованными номинации за взлом Chrome, Firefox, Edge, Microsoft Hyper-V Client, Microsoft Office и Microsoft Windows RDP. Была предпринята попытка взлома VMware Workstation, но она не увенчалась успехом. Как и в прошлом году в призовые номинации не вошли взломы большинства открытых проектов (nginx, OpenSSL, Apache httpd).

В результате на этот раз победителем конкурса вновь стала команда Fluoroacetate. Все уязвимости, обнаруженные в ходе конкурса, были немедленно доведены до сведения соответствующих компаний.