Специалисты iFixit добрались до нового 13-дюймового iPad Pro, чтобы разобрать его и проверить на ремонтопригодность. Как известно, новинка — это скорее обновление предыдущей версии, чем полностью новое устройство. И разборка iFixit это подтвердила.

Отделив заднюю крышку устройства с помощью фена и специального инструмента, специалисты извлекли модуль основной камеры устройства, состоящий из главного датчика на 12 Мп и вспомогательного 10-мегапиксельного с широкоугольным объективом. Особый интерес у них вызвал сканер LiDAR, лучи которого инженеры рассмотрели с помощью инфракрасной камеры, отметив, что количество точек фокусировки датчика значительно меньше, чем у системы Face ID для iPhone.

В разборе показали и новый процессор Apple A12Z Bionic, который на самом деле тот же A12X, но с разблокированным ядром GPU. Также новые планшеты получили 6 ГБ оперативной памяти во всех конфигурациях - у предшественника такой объем ОЗУ ставился только на варианты с накопителем на 1 Тбайт.

Что касается ремонтопригодности, то новый iPad Pro не смог показать высокие результаты. Планшет плохо поддается ремонту, его сложно открыть из-за большого количества клея, а многие элементы распаяны на плате. В итоге новый iPad Pro набрал всего 3 балла из 10 возможных по шкале ремонтопригодности iFixit.