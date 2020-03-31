Apple всё ещё планирует выпустить новые iPhone, в том числе с поддержкой 5G, осенью 2020 года. Об этом сообщается в отчёте Bloomberg.

По данным источников Bloomberg, основной производственный партнёр Apple, Foxconn, практически полностью восстановил производство после закрытия заводов на карантин, вызванный эпидемией коронавируса в Китае. Руководство Foxconn решилось на повышение бонусов для новых сотрудников — так потенциальных работников планируют завлечь на производство.

Также в компании ведётся работа над iOS 14 и watchOS 7, однако их разработка осложнена тем, что Apple запрещает сотрудникам забирать наработки по ПО домой. Однако прототипы будущих устройств брать домой можно — инженеры работают дома над ранними версиями нового iPhone с начала марта.

Ранее издание Nikkei сообщило, что Apple может сдвинуть традиционный релиз новых iPhone в сентябре на несколько месяцев. Причина — распространяющийся по миру коронавирус, вмешивающийся в цепочки поставок, и низкий интерес со стороны покупателей.

Ожидается, что в этом году Apple выпустит как минимум четыре новых смартфона (не беря в расчет iPhone 9). Диагональ экрана первого из них составит 5,4 дюйма, еще двух — 6,1 дюйма, четвертого — 6,7 дюйма.

В Bloomberg отметили, что вместо iPhone 12 Apple может отложить выпуск некоторых других устройств. Речь идет о прочих новинках компании, запланированных к запуску в 2020 году: Apple Watch Series 6, новых моделей iPad и MacBook.