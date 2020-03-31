Ресурс MacRumors опубликовал фотографию защитного чехла Urban Armor Gear, предназначенного для нового iPhone. Фото сделал сотрудник крупнейшей в США сети потребительской электроники Best Buy.

На коробке с чехлом указана диагональ экрана смартфона — 4,7 дюйма. Это совпадает с прежней информацией, согласно которой iPhone 9 получит корпус от iPhone 8 и внешне не будет отличаться от него. А вот начинка должна быть значительно мощнее: устройству пророчат чип A13 Bionic, как в нынешней линейке iPhone 11. Объем оперативной памяти составит 3 ГБ, а емкость хранилища — 64 или 128 ГБ.

По словам источника, отправившего фотографию, администрация Best Buy поручила сотрудникам не продавать эти чехлы до воскресенья, 5 апреля. Это означает, что сам iPhone может быть представлен ещё раньше.

Как пишет издание PhoneArena, на 31 марта Apple планировала крупное мероприятие с анонсом новинок, но из-за пандемии коронавируса, компании придется ограничиться лишь пресс-релизом на сайте, как это бывало и раньше.