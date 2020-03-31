По информации тайваньского издания DigiTimes, TSMC готова начать массовое производство 5-нм чипов A14 уже в апреле. Компания полностью опровергает недавние слухи, указывающие на то, что Apple попросила её отложить выпуск новых процессоров.

Последний отчёт TSMC гласит, что все производственные линии, оборудованные для производства 5-нм чипов, в данный момент зарезервированы и готовы к началу производственного процесса. Старт намечен на следующий месяц.

TSMC является эксклюзивным поставщиком процессоров серии A для Apple с 2016 года благодаря тому, что её производственные технологии всегда идут в ногу со временем. Каждое последующее поколение процессоров существенно производительнее, «холоднее» и потребляет меньше энергии.

На данный момент известно, что чипы A14 будут изготовлены по технологии 5-нм техпроцесса. Переход на эту технологию позволяет повысить плотность электронных компонентов на 80%. Кроме того, это позволит увеличить быстродействие чипа на 15%.