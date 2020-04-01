Государственная Дума одобрила поправки, по которым требование о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на потребителей в России, должно вступить в силу на полгода позже — 1 января 2021 года, а не 1 июля 2020 года, как планировалось изначально, сообщает ТАСС.

Поправки приняты Госдумой при рассмотрении во втором чтении законопроекта, наделяющего правительство России правом вводить режим чрезвычайной ситуации, уточняет информагентство.

Обязательную предустановку отечественного ПО на продающуюся в России электронику предписывает закон, принятый в декабре прошлого года. Сначала правительство постановило, что с 1 июля 2020 г. российский софт должен был появиться на смартфонах, через год – в ноутбуках и на настольных компьютерах, с 1 июля 2022 г. – в телевизорах с технологией Smart TV.

При этом с 1 июля 2020 г. должна была начаться предустановка поисковых систем и браузеров, картографических сервисов и навигаторов, а через год – мессенджеров, соцсетей, антивирусов и др. Но в конце марта был опубликован проект постановления правительства, отменяющий поэтапную установку: с 1 июля российский софт должен был появиться на всех типах гаджетов. Расширили чиновники и перечень обязательного ПО: в него вошли облачные хранилища данных, голосовые и аудиовизуальные помощники и агрегаторы новостей.

Против такого подхода выступали игроки ИТ-рынка. 26 марта президент Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Александр Онищук направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо, в котором попросил отказаться от принятия постановления ФАС, чтобы избежать дефицита технически сложных товаров на российском рынке.