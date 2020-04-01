Apple приобрела приложение для прогноза погоды Dark Sky, которое высоко ценится благодаря своим радиолокационным картам и точности своих гиперлокальных, поминутных прогнозов погоды.

Dark Sky стало доступно для пользователей семь лет назад и уже получило награду Apple Editors Choice за дизайн и систему оповещения, предупреждающего пользователей о приближении дождя. К 2015 году Dark Sky, по её сведениям, давала 8 млн прогнозов в день. По данным на 31 марта, у Android-приложения было более 1 млн загрузок.

Также Dark Sky длительное время предлагала свой API сторонним приложениям, но после заключения сделки с Apple подключение новых клиентов к нему было прекращено. Действующим клиентам разрешено пользоваться API Dark Sky до конца 2021 г. К их числу относится и погодный сервис Big Sky, который умеет работать в паре с конкурентом Siri – голосовым помощником Amazon Alexa.

На сайте Dark Sky уже переименована в Dark Sky by Apple. Страница компании удалена из Google Play, в App Store в качестве разработчика указана Apple.

Dark Sky заявила, что в настоящее время не будет никаких изменений в приложении для iOS, которое будет стоить $3,99. Однако для пользователей устройств на Android сервис проработает лишь до 1 июля, а затем будет отключен. Покупатели премиум-подписки, срок которой истекает позднее указанной даты, получат возмещение средств. Одновременно с Android прекратится поддержка и браузерной версии сервиса, которая останется доступна лишь пользователям iOS.

Вероятно, в будущем Apple встроит Dark Sky в собственное приложение Погода, которое в настоящее время использует данные The Weather Channel.