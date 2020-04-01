В коде системы iOS 14, который утёк в сеть несколько недель назад, эксперты издания 9to5mac обнаружили информацию о том, что служба «Связка ключей iCloud» претерпит массу изменений.

В новой версии «Связки ключей» появятся предупреждения о том, что тот или иной пароль используется повторно. Это очень полезная особенность, поскольку повторное использование паролей может быть чревато тем, что зная пароль для одного сайта или приложения, злоумышленник может воспользоваться полученной информацией для входа во все учётные записи, защищённые этим паролем.

Также появится новое средство для работы с кодами двухфакторной аутентификации. Пользователи получат возможность входить в аккаунты с двухэтапной аутентификацией только посредством «Связки ключей», без необходимости подтверждения по SMS.

Расширение функциональности «Связки ключей iCloud» поможет Apple конкурировать со сторонними сервисами хранения учётных данных, такими как 1Password. Операционная система iOS 14, включающая обновлённую «Связку ключей iCloud», скорее всего будет представлена осенью, вместе с новым поколением iPhone.