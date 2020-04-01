Кодеки ProRes, разработанные компанией Apple, активно используются пользователями Mac для работы с видео. До недавних пор работа с этими кодеками была возможна только на компьютерах Apple, но теперь воспользоваться ими могут пользователи Windows.

Apple выпустила бета-версию ProRes Raw для Windows версии 1.0, в которой добавлена поддержка видеокодека Apple в приложениях Adobe в операционной системе Windows. Apple сообщает, что бета-версия "позволяет воспроизводить видеофайлы ProRes RAW и ProRes RAW HQ в совместимых приложениях Windows". Речь идёт о таких приложениях, как Adobe After Effects, Adobe Media Encoder, Adobe Premiere и Adobe Premiere Rush.

Недавно Apple представила продвинутые версии кодеков ProRes RAW и ProRes RAW HQ, предназначенные для создания HDR-контента в профессиональном программном обеспечении, подобном собственному Apple Final Cut Pro.

Раньше о воспроизведении видеофайлов ProRes RAW и ProRes RAW HQ под Windows и речи быть не могло, не говоря уже о монтаже и редактировании. Поэтому всегда приходилось конвертировать видео, прежде чем использовать его под Windows. Благодаря новому приложению теперь возможно воспроизведение и импорт в софте от Adobe.

На данный момент поддерживается только 64-разрядная версия Windows 10. Скачать можно по ссылке.