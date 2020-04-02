У пользователей iPhone, обновившихся до iOS 13.4, пропала возможность выполнения звонков по FaceTime на iPhone под управлением iOS 9.3.6 и более старых версий. На неожиданную проблему пожаловались пользователи iPhone в социальных сетях и на форуме Apple.

При попытке звонка по FaceTime с iPhone или iPad, работающих под управлением актуальной версии прошивки, на гаджет с устаревшей iOS 9.3.5 или iOS 9.3.6, вызов попросту обрывается. Позднее выяснилось, что с аналогичной проблемой столкнулись и пользователи компьютеров Mac, получившие обновление до macOS 10.15.4 и выше. Без встроенной видеосвязи оказались владельцы iPod Touch 5-го поколения, iPad mini 1-го поколения, iPhone 4s, а также iPad 3-го поколения и iPad 2.

Решения проблемы, даже временного, пока нет. В Apple наличие неисправности в FaceTime пока не признают, хотя ошибка сохраняется и в первой бета-версии iOS 13.4.5. Некоторые пользователи считают, будто компания намеренно вывела из строя FaceTime на старых устройствах с целью вынудить их купить новые.

Единственным способом вернуть полную работоспособность FaceTime является откат на iOS 13.3.1 или macOS 10.15.3, на которых звонки выполняются нормальным образом.