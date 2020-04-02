Официальный онлайн-магазин Apple в России открыл продажи новинок, анонсированных компанией в середине марта. Это MacBook Air 2020-го года и iPad Pro. Сроки доставки планшетов варьируются от 3 до 5 дней, а ноутбуки придётся ждать 1-2 недели.

Цена нового iPad Pro с 3D-камерой начинается от 69.990 рублей за 11-дюймовую модель и 86.990 рублей за 12,9-дюймовую модель. Базовые модели планшета оснащены 128 ГБ встроенной памяти. Максимальная конфигурация iPad Pro 2020 с сотовым модулем Cellular и 1 ТБ памяти оценивается в 128.990 рублей за 11-дюймовую версию и 145.990 рублей за модель с 12,9-дюймовым экраном.

MacBook Air 2020 продается по цене 89.990 рублей за базовую модель с двухъядерным процессором Intel Core i3 10-го поколения с частотой 1,1 ГГц (разгон Turbo Boost до 3,2 ГГц), видеочипом Intel Iris Plus Graphics, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD. Новый MacBook Air в максимально доступной комплектации с четырехъядерным процессором Intel Core i7 10-го поколения с частотой 1,2 ГГц (разгон Turbo Boost до 3,8 ГГц), 16 ГБ ОЗУ и 2 ТБ SSD продается за 214.990 рублей. Ноутбук в максимальной конфигурации придётся ждать 3-4 недели.