В первой бета-версии iOS 13.4.5 для разработчиков, помимо исправлений многочисленных багов, появилась новая функцию Apple Music, которая позволяет делиться музыкой в историях Instagram и Facebook.

Теперь если во время прослушивания музыки через приложение Apple Music нажать кнопку «Поделиться» и выбрать Instagram или Facebook, будет автоматический сгенерирована новая обложка Stories с названием композиции и альбома, а также подходящим анимированным фоном. Зрители, просмотревшие историю, смогут нажать на название трека и дальше прослушать его в Apple Music.

После создания истории вам будет предложено опубликовать автоматически созданный вариант, или же перейти в приложение Instagram и доработать историю самостоятельно.

Похожая функциональность, позволяющая поделиться понравившейся песней через Instagram Stories, уже давно присутствует и в Spotify. Правда, в этом случае, чтобы полностью ознакомиться с произведением из истории, юзеру необходимо нажать на малоприметную ссылку на Spotify, что не так удобно, как решение от Apple.