В онлайн-магазине Apple появилось упоминание нового смартфона компании, который, судя по поступающей информации, должен выйти в этом месяце (а возможно и на этой неделе).

В описании к защитной плёнке для экрана Belkin InvisiGlass Ultra указано, что она подходит для iPhone 7, 8 и iPhone SE. Как известно из предыдущих утечек, новый бюджетный смартфон Apple внешне будет похож на iPhone 8, поэтому логично, что защитная плёнка к нему подойдёт. Для iPhone SE 2016 она явно велика. Позже упоминание iPhone SE из описания убрали.

По данным ресурса 9to5Mac, 2020 iPhone SE будет выпускаться в белом и чёрном цветовых вариантах. Также будет доступна модель в красном цвете, выпускаемая в рамках программы RED. 9to5Mac также подтвердил варианты ёмкости флеш-накопителя 2020 iPhone SE — 64, 128 и 256 Гбайт.

Как ожидается, новая модель будет построена на том же чипе, что и iPhone 11 — Apple A13. Новый iPhone SE, скорее всего, будет пользоваться популярностью у владельцев iPhone 6, которые больше не получают крупных обновлений программного обеспечения. Цена ориентировочно составит $399.