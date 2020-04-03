В новом видео с инструкцией работы функции «Найти iPhone» Apple случайно раскрыла название нового аксессуара — AirTag. Это «умная» метка для поиска утерянных вещей, слухи о которой ходят с прошлого года.

Видео, в которое Apple по недосмотру включило лишнюю информацию, провисело на YouTube недолго — вскоре компания удалила его. Однако недостаточно быстро, чтобы на упоминание нового аксессуара не обратили внимание блогеры Appleosophie.

Как следует из видео, AirTag сможет работать даже без подключения к Wi-Fi и сотовым данным: ожидается, что маячок оснастят модулем сверхширокополосной связи, аналогичным чипу Apple U1 в iPhone 11.

AirTag можно будет сопрягать с iPhone примерно так же легко, как наушники AirPods, колонку HomePod и любые другие устройства Apple. Через поиск в приложении «Локатор» можно увидеть местоположение этого гаджета.

В приложении будет создана вкладка с иконками вещей, оснащённых трекером AirTag. Помимо обычного поиска предметов, можно будет включить функцию получения уведомления, когда маячок выходит за пределы заданной зоны — например, если пользователь вышел из дома и забыл ключи от машины.

По данным аналитика Минг-Чи Куо, производство AirTag начнётся во второй половине текущего года.