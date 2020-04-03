Apple добавила функцию защиты от прослушки в iPad Pro 2020 года, которая обеспечивает аппаратное отключение микрофонов планшета в закрытом MFI-чехле. Об этом сказано на сайте поддержки Apple.

Подобная функция была внедрена пару лет назад в MacBook Pro с чипами Apple T2. Она обеспечивает отключение микрофонов на аппаратном уровне при закрытой крышке ноутбука. У планшетов данная функция реализуется с помощью чехлов «Made for iPad», такими как Smart Folio, Smart Keyboard Folio и Magic Keyboard.

На сайте Apple указано, что когда MFi-совместимый чехол закрывается, микрофон отключается аппаратно, и это препятствует доступу к аудиоданным для любого программного обеспечения, даже с привилегиями root или в случае, когда операционная система была скомпрометирована.