Инсайдер DongleBookPro, ранее показавший скриншоты системы CarKey, поделился изображениями, которые демонстрируют некоторые из новшеств грядущей iOS 14.

В новой версии операционной системы появится полноценная система виджетов - как на Android. В отличие от закрепленных элементов в iPadOS 13, новые виджеты можно будет свободно перемещать и располагать в любом месте домашнего экрана, как обычные иконки приложений. Это может быть виджет с прогнозом погоды, курсом валют или кнопки управления плеером, виджет можно придумать почти к любому приложению.

В дополнение к виджетам домашнего экрана DongleBookPro поделился скриншотами новой настройки обоев в iOS 14. Судя по ним, пользователи могут добавить свои изображения в Коллекции. Кроме того, название каталога iOS 13, указывает на то, что Apple не удалит текущие обои из новой версии iOS. Обои будут разделены по умолчанию на коллекции. Среди них «Классические полосы», «Земля и Луна» и «Цветы». Это упростит поиск по обоям, чтобы не приходилось искать в общем массиве.

На опубликованных изображениях также видна опция «Внешний вид домашнего экрана». Когда она активирована, пользователи могут самостоятельно выбирать динамические обои, отображаемые только на главном экране. Источник предполагает, что обнаруженные изменения могут стать частью чего-то большего, что Apple предложит пользователям в iOS 14.

iOS 14 должна быть показана на конференции WWDC 2020, которая в этом году пройдет онлайн. Выход первой бета-версии iOS 14 следует ожидать в июне, а запуск финальной версии для всех пользователей — в сентябре.