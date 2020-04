Инсайдер DongleBookPro, ранее показавший скриншоты системы CarKey, поделился изображениями, которые демонстрируют некоторые из новшеств грядущей iOS 14.

В новой версии операционной системы появится полноценная система виджетов - как на Android. В отличие от закрепленных элементов в iPadOS 13, новые виджеты можно будет свободно перемещать и располагать в любом месте домашнего экрана, как обычные иконки приложений. Это может быть виджет с прогнозом погоды, курсом валют или кнопки управления плеером, виджет можно придумать почти к любому приложению.

В дополнение к виджетам домашнего экрана DongleBookPro поделился скриншотами новой настройки обоев в iOS 14. Судя по ним, пользователи могут добавить свои изображения в Коллекции. Кроме того, название каталога iOS 13, указывает на то, что Apple не удалит текущие обои из новой версии iOS. Обои будут разделены по умолчанию на коллекции. Среди них «Классические полосы», «Земля и Луна» и «Цветы». Это упростит поиск по обоям, чтобы не приходилось искать в общем массиве.

