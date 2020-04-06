Издание 9to5Mac сообщает, что Apple планирует поглощение компании NextVR, которая разрабатывает платформу для трансляции различных мероприятий с использованием технологии виртуальной реальности.

NextVR, расположенная в округе Ориндж, штат Калифорния, имеет десятилетний опыт объединения виртуальной реальности со спортивными и развлекательными мероприятиями. В настоящее время компания предоставляет возможности виртуальной реальности для трансляции различных событий на гарнитуры PlayStation, Oculus, HTC, Microsoft и Lenovo.

Кроме того, у NextVR есть запатентованная технология, которая улучшает видеотрансляции. В целом, у компании есть более 40 патентов. Возможно, именно это интересует Apple больше всего. Вероятно, Apple использует технологии и наработки NextVR для создания собственных гаджетов для дополненной реальности, например, AR-очков Apple Glass.

Однако, несмотря на весь свой опыт и большое количество наработок, NextVR не смогла привлечь нужный объем инвестиций, из-за чего компании пришлось сократить более 40% своих сотрудников.

Ожидается, что это приобретение обойдется Apple в 100 миллионов долларов. Несмотря на то, что сделка еще не завершена, обе компании начали информировать ключевых сотрудников о необходимости переезда из Сан-Диего в Купертино.