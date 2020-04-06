Тим Кук опубликовал в Twitter видео, в котором рассказал об усилиях компании, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса. По его словам, Apple еженедельно планирует выпускать 1 млн защитных лицевых щитков собственной разработки для медицинского персонала.

"Мы всей компанией приложили большие усилия для того, чтобы собрать вместе наших разработчиков, инженеров, специалистов по упаковке и поставщиков для разработки, производства и поставок лицевых щитков для медицинских работников", - сообщил Кук в своем видеообращении. По его словам, щитки полностью регулируемы и собираются менее чем за две минуты.

По словам главы Apple, первую партию лицевых щитков отправили на прошлой неделе в госпиталь "Кайзер" в долине Санта-Клары, и отзывы врачей оказались "очень положительными". Защитные приспособления из прозрачного пластика пакуются стопками по 100, а эластичное крепление легко подстраивается.

Кроме того, Кук сообщил, что Apple удвоила количество медицинских масок, которые компания пожертвовала медработникам в США,— с 10 млн до 20 млн штук. Он добавил, что в сотрудничестве с местными властями и медиками следит, чтобы маски поступали именно туда, где они больше всего нужны. «Мы надеемся как можно скорее расширить поставки за пределы страны», – сказал Кук.