Пользователь Instagram под ником Concepts iPhone поделился схематическим изображением задней панели iPhone 12 Pro со сканером LiDAR. Изображение было обнаружено в коде бета-версии операционной системы iOS 14, предназначенной для разработчиков.

Согласно новым данным, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max получат квадратные модули камеры с четырьмя сенсорами. В дополнение к датчикам с широкоугольными, ультраширокоугольными линзами и телеобъективом производитель оснастит смартфоны сканером LiDAR, способным точно измерять расстояние до объектов на дистанции до 5 метров. Впервые сканер LiDAR появился в iPad Pro (2020).

Одной из сфер применения такого «радара» предположительно станет реализация функций дополненной реальности. По слухам, в самой Apple уже разрабатывают AR-приложение, способное интегрироваться с системами розничной торговли.

Ожидается, что Apple представит линейку iPhone 12 осенью. Впрочем, существует вероятность, что в этом году компания не станет устраивать традиционную сентябрьскую презентацию. Дата выхода iPhone 12 может сместиться из-за экономической неопределенности, связанной с эпидемией коронавируса.