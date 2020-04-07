В этом году Apple ожидается выход сразу четырёх моделей iPhone 12. Как сообщает инсайдер Джон Просер, корпорация уже перешла к заключительной стадии прототипирования новинок. Это значит, что скоро в сети могут появиться чертежи и рендеры, что позволит оценить внешность будущих смартфонов.

Согласно имеющейся информации, в iPhone 12 будет переработан вырез в верхней части дисплея - он станет немного меньше. Все смартфоны новой линейки будет объединять один процессор — А14, который будет поддерживать работу в 5G-сетях.

Самая младшая модель с кодовым названием D52G получит дисплей 5,4 дюйма. Основная камера будет оснащена двумя модулями. Версия D53G будет дублировать «пятьдесят вторую» почти во всём, но экран будет больше — 6,1 дюйма. Корпуса моделей будут выполнены из алюминия. Кроме того, ожидается два флагмана: iPhone 12 Pro (D53P) и iPhone 12 Pro Max (D54P). Они тоже будут различаться диагоналями экранов — 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Обещаны уже тройные модули основных камер и 3D-сканеры LiDAR для работы в дополненной реальности. Также говорится о стальных корпусах.

В iPhone 12 ожидается IPS-матрица, в Pro-версии — OLED. Ранее Samsung и LG сообщили, что до конца 2020 закроют производство LCD-матриц, а это значит, что поставки IPS-дисплеев будут осуществлять Japan Display и Sharp.

О цене данных нет, но будет интересно взглянуть, как именно Apple оценит новинки. Можно предположить, что iPhone 12 Pro и 12 Pro Max по ценам будут либо идентичны текущим флагманам, либо минимально дороже. А вот стоит ли рассчитывать на то, что меньший iPhone 12 будет дешевле iPhone 11, пока неясно.