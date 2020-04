Apple планирует выпустить две пары новых наушников в 2020 году. Как сообщил инсайдер Джон Проссер, компания готовит первые полноразмерные наушники с кодовым названием B515 и новые AirPods X с кодовым названием B517.

По словам Проссера, полноразмерные наушники будут похожи на Bose 700, которые выделяются наличием продвинутого шумоподавления. Модель будет стоить в рознице около 350 долларов, а её презентация состоится уже на конференции WWDC 2020, которую проведут онлайн в июне.

You ready for this?



Apple Over-Ear Headphones

Codename: B515

(Think Beats 700)

$350

Aimed for WWDC



AirPods X

Codename: B517

For sports/running

(think Beats X)

~$200

Aimed for Sept/Oct



☝️ Probably what DigiTimes thought was “AirsPods Pro Lite”



End goal: phase out Beats