Исследователь безопасности Райан Пикрен подробно описал недавно исправленные уязвимости браузера Safari, которые позволяли злоумышленникам использовать камеры и микрофоны на устройствах iOS и macOS.

Суть проблемы заключалась в том, что специально созданный сайт может заставить Safari поверить, что страница имеет те же разрешения для камеры и микрофона, которые пользователь уже предоставил, например, для Skype. Злоумышленнику просто нужно было бы воспользоваться сочетанием специально созданных веб-адресов и скриптов для реализации вида мошенничества, известного под названием «приманка и подмена».

При переходе на подобный замаскированный ресурс Safari по умолчанию начинает ему доверять, хотя в списке доверенных веб-сайтов его нет. С помощью этой уязвимостью сразу по переходе пользователем злоумышленники могли просматривать всё, что было видно на устройстве. Кроме того, на вкладке Safari появлялся значок видеокамеры, что означало, что сайт использует её.

Исправления для найденных специалистом уязвимостей были выпущены в составе Safari 13.0.5 (релиз от 28 января 2020 года) и Safari 13.1 (релиз от 24 марта 2020 года). За найденные баги Пикрен получил вознаграждение в размере 75 тысяч долларов.