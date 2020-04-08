В следующем месяце Apple представит обновлённый 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro, считает технический аналитик и блогер Джон Проссер.

По словам Проссера, Apple работает над обновлением 13-дюймового MacBook Pro начального уровня под кодовым названием J223. Инсайдер утверждает, что если компания не столкнётся с каким-либо трудностями на фоне пандемии коронавируса, то новинка поступит в продажу в мае 2020 года.

Можно смело предположить, что новинка получит новую ножничную клавиатуру Magic Keyboard, а также новые более мощные процессоры Intel 10-го поколения и большие по объему SSD накопители.

Проссер также отметил, что 14-дюймовый MacBook Pro с клавиатурой «ножницы» будет представлен позже в этом году. В начале марта аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что 13-дюймовый MacBook Pro в дальнейшем заменят на 14,1-дюймовую модель с дисплеем на основе технологии mini-LED со светодиодной подсветкой. В своей заметке аналитик не указал сроки выхода новинки, лишь предположив, что это произойдёт «где-то в 2020 году».