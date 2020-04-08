Дизайнер Паркер Ортолани создал оригинальный концепт, показывающий, как могут быть реализованы виджеты на главном экране iPhone в iOS 14. По его задумке, виджеты будут поддерживать жесты Haptic Touch и смогут располагаться прямо между иконками установленных на iPhone приложений.

Концепт описывает среду SpringKit, которая предоставит инструменты разработчикам для создания виджетов. В этом сценарии они смогут выбрать три вида представлений своих приложений на рабочем экране: классическая иконка, «живая» иконка с отображением данных или кнопок, а также полноразмерный виджет.

Кликабельно

Например, показанный на рендерах виджет приложения «Здоровья» располагается на всей ширине страницы на главном экране. Виджет дает пользователю возможность получать быстрый доступ к просмотру данных по активности за день и сожженным калориям.

В отличие от iPadOS 13, где можно размещать виджеты на рабочем столе в закреплённом состоянии, идея Паркера позволяет перемещать элементы в любое место на экране, как и обычные значки приложений.

Впервые о том, что в iOS 14 появятся виджеты для главного экрана iPhone сообщило издание 9to5Mac. Его специалисты обнаружили в утекшем в интернет фрагменте кода iOS 14 упоминание новой функции. Позже нововведение подтвердили известные инсайдеры, один из которых опубликовал схематическое изображение iPhone 12 с виджетом на главном экране.