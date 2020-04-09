Во время глобального карантина владельцы смартфонов с Face ID столкнулись с проблемой — камера не определяет человека, если носить маску. Исследователи из команды по вопросам кибербезопасности Tencent Xuanwu Lab всё же нашли способ, как научить Face ID в iPhone распознавать владельца, даже если он носит медицинскую маску.

Для этого придётся провести процесс регистрации внешности заново. Сбросить текущий профиль можно в разделе «Настройки» > «Face ID и код-пароль» > «Сбросить Face ID». Затем потребуется выполнить следующий алгоритм действий:

Сложите маску пополам и наденьте обе резинки на одно ухо. Рукой следует натянуть маску так, чтобы она покрывала только половину нижней части лица. Верхний угол маски должен закрывать только половину кончика носа;

Начните настраивать Face ID, направив фронтальную камеру на лицо. Система может предупредить, что лицо чем-то закрыто, тогда нужно медленно перемещать маску от носа, пока на экране не появится круговой индикатор;

После появления кругового индикатора нужно медленно совершить круговое движение головой, сохраняя положение маски относительно лица;

Для повышения точности, отсканируйте лицо второй раз, не меняя положение маски;

Попробуйте разблокировать iPhone в маске и без неё — Face ID должен отработать в любом случае.

Если не сработало — можно прибегнуть к функции «Альтернативный внешний вид», доступной в том же меню. Она позволит сохранить ещё один профиль Face ID. При её настройке нужно повторить всё вышеперечисленное, но уже с маской на другой половине лица.

В лаборатории отмечают, что опробовали много разных типов масок — как одноразовые, так и маски с дыхательным клапаном и респираторы N95. В случае с масками, которые нельзя сложить, Xuanwu предлагает разрезать их пополам и проделать то же самое. При этом специалисты говорят, что настроившись на одну маску, Face ID не будет распознавать маску из другого материала.

Сама Apple в таких случаях рекомендует использовать стандартный PIN-код.