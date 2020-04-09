Выход новой версии стандарта Юникод ― Unicode 14.0 ― перенесли с марта на сентябрь 2021 года из‑за пандемии коронавируса. Как сообщает Консорциум Unicode, это коснется, в том числе, и новых эмодзи.

Деятельность Unicode во многом зависит от усилий добровольцев, пояснил президент консорциума Марк Дэвис, поэтому "в этом году мы просто не можем придерживаться того же графика, что и в прошлом". По его словам, перенос повлияет на "соответствующие спецификации и данные, такие как новые символы эмодзи".

Перенос сроков не коснется версии Unicode 13.0, анонсированной в марте. Все 117 эмодзи, входящих в нее, появятся на смартфонах примерно осенью 2020 года. Кроме того, Юникод намерен выпустить в срок новые смайлики, которые являются комбинацией уже существующих. К примеру, черную кошку, которая состоит из эмодзи кошки и черного квадрата. Версия Emoji 13.1 появится на смартфонах в 2021 году.

Задержка Unicode 14 означает, что символы эмодзи, которые мы ожидали, Apple примет осенью 2021 года, будут добавлены на шесть месяцев позже. Из-за задержки Консорциум Unicode принимает новые предложения персонажей смайликов для обновления Emoji 14 до сентября 2020 года.

Таким образом, после релиза Emoji 13 этой осенью, новых дополнительных смайликов в iOS не будет до 2022 года.