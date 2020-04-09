Apple создаст фонд для поддержки во время карантина независимых артистов — на сумму более 50 миллионов долларов. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на официальное письмо компании.

Финансирование смогут получить лейблы, которые занимаются прямой дистрибуцией в Apple Music, а объем их заработка составляет не менее 10 тысяч долларов в квартал. Таким образом, направленные деньги будут расцениваться в качестве авансового платежа и компания их вернет за счет вычетов с будущих доходов поддерживаемых лейблов.

"Это сложные времена для музыкальной индустрии. Средства к существованию оказались под угрозой, просто потому что многие источники дохода исчезли в одночасье. У Apple глубокая, многолетняя музыкальная история и мы гордимся тесными партнёрскими отношениям, которые у нас сложились со многими лейблами и артистами по всему миру. Мы хотим помочь", – говориться в официальном письме Apple.

Apple не первая компания, которая развертывает меры финансовой поддержки независимым лейблам и артистам: в пользу музыкальной индустрии ранее пожертвовали деньги Spotify, StubHub, Universal Music Group и Warner Music Group.