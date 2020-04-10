Одним из новшеств грядущей мобильной операционной системы Apple iOS 14 может стать функция предварительной работы со сторонними приложениями без их фактической установки на устройство.

Как пишет 9to5Mac, функция, позволяющая запускать приложения без установки, будет реализована за счёт нового API Clips, найденного в коде тестовой версии iOS 14. Анализ нового API показал, что с его помощью разработчики смогут предлагать интерактивный и динамический контент, являющийся частью их приложений, без установки самого приложения на пользовательское устройство. Также удалось установить, что API Clips напрямую связан со считывателем QR-кодов. Предполагается, что пользователю будет необходимо отсканировать соответствующий приложению QR-код для того, чтобы ознакомиться с некоторыми его возможностями.

К примеру, кто-то хочет поделиться с вами видео на YouTube и для этого генерирует QR-код и отправляет его вам. Вам достаточно будет отсканировать этот код, и смартфон запустит видео с YouTube в отдельном окне, даже в случае, если это приложение у вас не установлено.

При этом разработчики приложений сами будут определять, какая часть приложения будет доступна пользователям после сканирования QR-кода — все возможности ПО в таком режиме не требуются.

Подобная функция под названием Slices уже представлена на платформе Android, хоть и реализована несколько иначе: вместо QR-кода используется окно поисковой выдачи Google. В обоих случаях функция позволяет ощутимо сэкономить не только время, но и место в памяти устройства.