В будущих моделях iPad и MacBook может появиться беспроводная зарядка для внешних устройств. На это намекает один из патентов компании.

Патент предполагает размещение множества индукционных катушек внутри корпуса MacBook. Такое решение позволяет расположить iPhone и Apple Watch по разные стороны от трекпада и заряжать их. Дополнительно магниты будут фиксировать положение устройств, чтобы те располагались в правильных местах. Кроме того, заряжать мобильные гаджеты можно будет, положив их на крышку ноутбука.

Такая же реверсивная зарядка будет использоваться и в iPad. В данном случае энергия будет проходить через дисплей. Таким образом, одновременно можно заряжать сразу несколько устройств Apple.

Энергия на смартфон или часы передаётся через катушку индуктивности, которая запитана от сети или аккумулятора в зависимости от того, каким образом электричество подаётся на планшет или ноутбук. Специальный контроллер распознаёт, какое устройство требует зарядку и в зависимости от этого, какой режим необходимо задействовать.

Заявку на данный патент Apple подаёт уже не в первый раз. Первоначальная её редакция была отправлена в Бюро патентов и торговых марок США еще в 2015 году. С того времени документ был несколько раз дополнен.