Apple открыла бесплатный доступ на стриминговом сервисе Apple TV+ к семи сериалам и одному документальному фильму. В России оригинальный контент можно будет посмотреть уже в ближайшие выходные. Акция временная, но точные сроки ее проведения неизвестны.

Среди сериалов бесплатно доступны «Маленькая Америка», «Дом с прислугой», «Ради всего человечества», «Дикинсон». Среди детских сериалов — «Снупи в космосе», «Помощники», «Послания призрака». Также имеется документальный фильм «Королева слонов». Во всех случаях доступны русские субтитры.

Смотреть их можно будет через приложение Apple TV на iPhone, iPad, Mac и через приставку Apple TV, а также на сайте сервиса. Для просмотра контента вам не нужна подписка на Apple TV+. Единственным условием является наличие учётной записи Apple ID.

Возможность оформить пробную подписку на месяц с доступом ко всему контенту остаётся, как и акция с бесплатным годом Apple TV+ при покупки новой техники Apple.

В России бесплатный контент также предлагают «КиноПоиск HD», Premier, «Амедиатека» и другие видеосервисы.