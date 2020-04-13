Apple и Google объявили о начале совместной работы над проектом для борьбы с распространением COVID-19. Он предполагает создание системы на основе Bluetooth Low Energy (BLE) и официальных приложений организаций здравоохранения. Из опубликованных компаниями данных следует, что пользователи на добровольной основе смогут подключаться к системе и получать оповещения о том, был ли у них близкий контакт с заболевшими COVID-19.

Первая фаза проекта — это API, который учреждения общественного здравоохранения могут интегрировать в свои собственные приложения. Следующий этап — система отслеживания контактов на системном уровне, которая будет работать на устройствах под управлением iOS и Android. Разработчики заверили, что прежде всего позаботятся о сохранении конфиденциальности пользователя.

Система использует передачу анонимного идентификатора на короткие расстояния с помощью Bluetooth. Эти сигналы представляют собой случайные цепочки чисел, которые другие близлежащие смартфоны сохраняют в памяти устройств.

Суть в следующем. При общении смартфоны пользователей обмениваются анонимными ключами. Например, Алиса и Боб. И смартфон каждого из них накапливает ключи других пользователей, с кем было общение на протяжении последних 14 дней. Если один из контактов (Боб) обнаруживает у себя коронавирус, то он отсылает анонимные ключи других пользователей, с кем был контакт за последние 14 дней, со своего смартфона в облако. Соответственно, смартфон Алисы проверяет наличие таких ключей в облаке. И если совпадение будет найдено, Алисе будет рекомендовано пройти тест на коронавирус.

По сути, Apple и Google хотят автоматизировать те процессы, которые сейчас происходят во многих странах, когда органы местной власти пытаются отслеживать контакты людей с COVID-19 и тестировать тех, кто потенциально мог от них заразиться. Отслеживание контактов уже доказало свою эффективность во многих странах мира, но активисты считают, что это нарушает неприкосновенность частной жизни.