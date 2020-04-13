Автор YouTube-канала Front Page Tech и аналитик Джон Проссер поделился в своём Твиттере изображением беспроводной зарядки Apple AirPower с лежащими на ней часами. Он получил фотографию от одного из сотрудников отдела Sharing and Proximity, которые тестируют прототип с кодовым названием C68.

По информации Проссера, в схеме зарядного устройства Apple теперь используется процессор A11 из смартфонов компании образца 2017 года. Процессор A11 якобы отвечает за динамическую защиту зарядки от перегрева. Возможно, основная проблема с зарядкой Apple в том, что приёмная катушка электромагнитного поля в часах Apple Watch достаточно мала и требует более интенсивного поля для заряда аккумулятора.

Во избежание претензий Apple снимок размыт, поэтому источнику приходится верить на слово

С процессором A11 этой проблемы быть не должно, а задача сотрудников сейчас - написание ПО для этой зарядки. Когда проект будет доведен до коммерческой реализации, неизвестно. Самый оптимистичный сценарий - релиз вместе с iPhone 12. По мнению Проссера, стоить зарядка будет около 250 долларов.

Разработка AirPower велась с сентября 2017 года параллельно с созданием iPhone X и AirPods. Сообщалось, что согласно проекту, новая беспроводная зарядка должна обеспечить одновременную зарядку сразу нескольких устройств, включая iPhone, Apple Watch и AirPods. При этом ход зарядки заряда на каждом устройстве можно было бы отслеживать на смартфоне. Позднее выяснилось, что у AirPower возник ряд конструктивных недочетов, которые инженеры не смогли устранить и её выпуск был отменён.