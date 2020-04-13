Следующее поколение флагманов Apple получит не только поддержку 5G, но и обновленный дизайн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Новые модели iPhone, которые должны заменить iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также более бюджетные iPhone 11, по своему дизайну будут больше похожи на последние iPad — с плоскими гранями из нержавеющей стали и закругленными углами.

Более дорогие устройства будут оснащены тремя камерами на задней панели корпуса, в то время как бюджетные модели будут обладать двумя, как нынешние версии. Новые устройства iPhone Pro будут снабжены сканером LIDAR для получения более реалистичной дополненной реальности (AR), как последняя версия iPad Pro. Диагональ дисплея самого большого смартфона будет несколько больше, чем нынешние 6,5 дюйма у iPhone 11 Pro Max. Apple рассматривает вариант уменьшения выреза в смартфонах этого года.

Процессоры новых устройств получат существенное обновление с упором на скорость работы искусственного интеллекта и дополненной реальности, утверждает Bloomberg.

Источники издания сообщают, что из-за пандемии некоторые из новых iPhone могут быть выпущены на несколько недель позже обычного срока, но пока Apple не планирует задерживать сентябрьский запуск. Ожидается, что инженеры из Купертино отправятся в Китай и завершат разработку дизайна продукта уже в мае этого года.

Кроме того, Apple планирует представить осенью новую модель колонки HomePod, основной особенностью которой будут более компактные габариты: примерно в два раза меньше, чем у предшественницы. В этом году корпорация намерена также выпустить на рынок брелок Apple Tags, который можно будет прикреплять к ключам или кошельку, чтобы потом находить их с помощью смартфона.