Apple в марте отгрузила в Китае примерно 2,5 миллиона iPhone, что примерно в 5 раз больше, чем в феврале, сообщает Reuters. Продажи растут на фоне постепенного восстановления баланса спроса и предложения на рынке, пострадавшем из-за пандемии коронавируса.

Однако в целом ситуация на китайском рынке еще остается сложной. Хотя в марте 2020-го поставки всех смартфонов, в том числе Android-моделей, увеличились почти втрое относительно февраля, до примерно 21 млн штук, это примерно на 20% меньше показателя годовой давности.

К началу марта в Китае в основном возобновили свою работу торговые точки и системы доставки электронной коммерции, находившиеся в режиме паузы во время жестких мер по сдерживанию вспышки.

Ранее в этом месяце некоторые китайские интернет-магазины снизили цены на смартфоны линейки iPhone 11. В прошлом производитель разрешал им прибегать к этой мере, чтобы стимулировать спрос.

Вместе с тем сборочные предприятия Apple, находящиеся на заводах Foxconn, постепенно возобновили работу в течение марта и апреля, как сообщают местные власти. В конце марта более 200 тысяч рабочих вернулись в комплекс в Чжэнчжоу, известном как «город iPhone». По состоянию на конец прошлого месяца фабрика производила почти 300 тысяч устройств в день, что соответствует объёмам до начала пандемии.