Apple забронировала производственные мощности TSMC на фоне сокращения заказов от Huawei. Предполагается, что это связано с грядущим запуском iPhone 12. Смартфоны Huawei попали под санкции в США из-за шпионского скандала и торговой войны с Китаем, в связи с чем компания сократила международные поставки.

Согласно данным ресурса ithome.com, Apple обратилась к TSMC с просьбой дополнительно произвести почти 10 тыс. пластин в четвёртом квартале текущего года. С учётом того, что крупные клиенты TSMC, такие как Huida и Supermicro, расширяют производство с использованием 7-нм чипов, компания сможет без нарушения графика поставок удовлетворить потребность Apple в 5-нм чипах.

Ранее TSMC объявляли, что компания имеет достаточные ресурсы и технологические мощности для начала производства 5-нм чипов во второй половине 2020 года. Однако начавшаяся эпидемия коронавируса заморозила многие предприятия и ограничила возможности производства. Тем не менее, TSMC даёт оптимистичные прогнозы в отношении своих 5-нм и 7-нм чипов, поэтому ожидать выхода iPhone 12 на процессоре A14 можно в соответствии с ранними планами, то есть ближе к октябрю 2020 года.