Apple открыла доступ к данным о том, насколько реже люди стали перемещаться по городам во время самоизоляции. Компания опубликовала сведения на отдельной странице Mobility Reports. Данные собираются из Apple Maps в 63 регионах по всему миру.

По мнению Apple, собранные данные могут помочь органам власти и здравоохранения в борьбе с пандемией коронавируса. Сервис показывает изменение количества людей, ездящих, гуляющих или пользующихся общественным транспортом в той или иной стране и даже городе.

В России можно посмотреть данные по Москве, Санкт-Петербурге, а также в целом по стране. В Москве пешеходный и автомобильный трафик снизился на 72% и 57% соответственно, в Петербурге – на 73% и 60%. В целом по России количество поездок сократилось на 44% и на 57% уменьшилось количество пешеходов.

Apple утверждает, что собирает данные о местонахождении пользователей в совокупности и не учитывает ни направления движения конкретных людей, ни сопоставляют их с Apple ID, ни отслеживает каким-либо другим способом. Для защиты личных данных Карты также используют технологию, называемую «фаззинг»: точные данные о геолокации запросов пользователей хранятся на серверах Apple в течение 24 часов, а затем автоматически заменяются обобщёнными данными.

При желании можно загрузить полный набор данных в формате CSV, чтобы использовать его в аналитических программах.