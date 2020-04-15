Apple официально представила iPhone SE второго поколения. Как и сообщалось, он получил корпус от вышедшего в 2017 году iPhone 8 и новую начинку с поддержкой всех современных функций.

Устройство стало преемником одноименного бюджетного смартфона, вышедшего в 2016 году. У гаджета 4,7-дюймовый Retina IPS-экран с разрешением 1334×750 пикселей, кнопка «Домой» с сенсором отпечатка пальца Touch ID в нижней части передней панели и стеклянная задняя панель.

У нового iPhone SE одна задняя камера с разрешением 12 мегапикселей, фокусным расстоянием 28 миллиметров. Как и оригинальный iPhone SE в своем время, второе поколение SE работает на самых новых процессорах — у него те же компоненты, что и в последнем iPhone 11 Pro. В частности, процессор A13 Bionic, нейронный процессор для обработки фотографий. Благодаря новым процессорам телефон работает в 2,4 раза быстрее оригинального iPhone SE и делает фотографии в портретном режиме — даже со своей одинарной камерой. Батарея держит заряд столько же времени, сколько его держал iPhone 8. Телефон умеет заряжаться без провода по стандарту Qi, также есть опция быстрой зарядки.

Новинка поддерживает беспроводные сети Wi-Fi 6 и мобильные сети LTE гигабитного класса. Есть и поддержка двух SIM-карт за счёт технологии eSIM (одна SIM — физическая, а другая — виртуальная).

Доступны белый, черный и красный цвета корпуса. Смартфон будет доступен в трех вариантах: с памятью на 64, 128 и 256 гигабайт. Стоимость нового гаджета составит $399 (в России — 39.900 рублей). В США предзаказы начнутся 17 апреля, в России — 23 апреля. В продажу iPhone SE поступит 24 апреля.