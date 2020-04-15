Новая клавиатура Magic Keyboard для iPad Pro стала доступна для заказа на сайте Apple. Доставка начнётся в конце апреля или в начале мая.

Клавиатура была представлена в марте вместе с новым поколением планшетов. Magic Keyboard открывает пользователям iPad Pro совершенно новые возможности и идеально поддерживает все функции трекпада, появившиеся в iPadOS 13.4.

В прочном портативном корпусе Magic Keyboard скрыта полноразмерная клавиатура с подсветкой: её клавиши с механизмом «ножницы» и длиной хода 1 мм обеспечивают комфортный отклик и уникальное удобство ввода текста, где бы вы ни разместили iPad Pro: на коленях или на столе.

Уникальный дизайн клавиатуры создает впечатление, что сам iPad подвешен в воздухе. Планшет крепится к клавиатуре с помощью магнитов, а специальное шарнирное соединение позволяет настраивать необходимый угол обзора в диапазоне до 130°.

Наличие USB-порта обеспечивает сквозную зарядку. При этом порт USB в самом iPad остается свободным для подключения других устройств. Когда пользователь подсоединяет или закрывает клавиатуру Magic Keyboard, микрофоны iPad Pro автоматически отключатся, чтобы аудиоданные оставались в полной безопасности.

Magic Keyboard создана для работы с новыми iPad Pro, при этом она совместима и с моделями iPad Pro предыдущего поколения. Стоимость клавиатуры для 11-дюймового iPad Pro составляет 26.990 рублей, а для 12,9-дюймовой модели — 30.990 рублей.