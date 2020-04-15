Журналисты ресурса 9to5mac рассказали о том, что Apple достаточно сильно изменила код операционной системы для умной колонки HomePod. Если раньше в её основе лежала iOS, то теперь операционка основана на tvOS.

В конце марта, когда вышли iOS 13.4 и macOS 10.15.4, Apple выпустила ещё и обновление AudioOS за номером 13.4. Это обновлённая прошивка для HomePod, которая, как и многие апдейты до неё, стала проходным обновлением, не содержащим новых функций. Однако, как неожиданно выяснилось, именно в этом обновлении Apple изменила платформу, лежащую в основе прошивки для умной колонки, с iOS на tvOS. Зачем же это было сделано?

Есть предположение, что Apple решилась на подобный шаг из-за грядущих изменений, которые произойдут в iOS 14. В частности, новая мобильная операционная система Apple перестанет поддерживать процессор Apple A8, а именно он лежит в основе HomePod.

Такой же чип используется в Apple TV четвёртого поколения и он, скорее всего, обновление получит. Поэтому Apple пришлось адаптировать прошивку от приставки к колонке, чтобы она могла в дальнейшем получать обновления. Также ранее стало известно, что Apple готовит HomePod mini. По слухам, новинка будет несколько меньше оригинальной модели и лишится ряда динамиков. Однако все это положительно скажется на финальной стоимости устройства.